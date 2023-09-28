AKP’li başkanın çiftliği

Tokat Belediyesi bünyesinde olmayan doğalgaz birimi için operatör alım ilanı yayınladı. Şartları tutan tek isim Başçiftlik Belediye Başkanı’nın oğlu Erdem Tuncel oldu. Erdem Tuncel’in bacanağı da babasının yönettiği belediyede işe alındı...

İsmail AKDUMAN

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Tokat Belediye Başkanı AKP'li Eyüp Eroğlu, kentte doğalgazla ilgili bütün işleri AKSA adlı şirketin yürütmesine rağmen geçtiğimiz günlerde belediyede çalıştırılmak üzere “doğalgaz işletme ve bakım operatörü” alınması için işçi alım ilanı yayınladı. Belediyede doğalgazla ilgili bir birim olmamasına rağmen doğalgaz iç tesisat yapım belgesi istendi. Adayların son 6 aydır Tokat merkezde ikamet etmeleri gerektiği de bildirildi. İddiaya göre; ilandaki tüm şartlara uyan 3 kişi, işe başvurdu.

ŞARTNAMEYE UYGUN ALIM

2 kişi mülakatla elenirken AKP'li olan Başçiftlik ilçe Belediye Başkanı Murat Tuncel'in oğlu Erdem Doğukan Tuncel işe alındı. Başkan Tuncel, 2020'de oğlu Erdem Doğukan Tuncel'i kendi belediyesinde işe almak istemiş ancak tepkiler üzerine bundan vazgeçmişti. Başkanın oğlu bu gelişmelerin ardından AKSA adlı doğalgaz işlerini yapan şirkette işe başlamıştı. Erdem Doğukan Tuncel'in şartnamedeki ‘doğalgaz işletme ve bakım operatörlüğü, doğalgaz sayaç sökme takma, doğalgaz polietilen boru kaynakçı, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapımı' gibi belgeleri firmada çalışırken almıştı.

ÜÇ AKRABASINI DA BELEDİYEYE ALDIRDI

Diğer taraftan Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel de sekreter, kamyon şoförü, soğutma ve iklimlendirme sistem teknisyeni almak için ilan verdi. İşsizlikle boğuşan beldede ilana az sayıda başvurunun olduğu, mülakata sadece 3 akrabasının (yeğeni Akın Çavdar, oğlunun bacanağı Salih Memiş ve eşi tarafından akrabası olan Hatice Yavuz) davet edildiği, Başkan Tuncel'in akrabaları olan bu 3 kişinin mülakatın ardından belediyede işe başladığı belirtildi.