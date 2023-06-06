AKP’li belediye milyonlar harcamıştı… Yine aynı manzara yaşandı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, her yağmurda sular altında kalan Canik ilçesindeki köprülü Belediye Evleri kavşağında 10 milyon lira harcayarak Yağmur Suyu Kollektör Hattı yaptı. Ancak ilk yağmurda kanalizasyonlar yine tıkandı ve kavşak yine sel suları altında kaldı.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, her yıl Haziran-Temmuz aylarında Canik ilçesindeki Belediye Evleri kavşağında yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla, 2021 yılında 10 milyon lira maliyetle ‘Yağmur Suyu Kollektör Hattı’ projesi yapımına başladı.

Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan proje kapsamında toplam 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşendi.

Proje başladığında bir açıklama yapan Başkan Mustafa Demir, 17 ilçenin tamamında altyapı sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ileri sürerek, “Canik Belediye Evleri Kavşağı da altyapı yatırımlarımızda ayrı önem verdiğimiz bir yerdi. Her yağmurda yaşanan soruna neşter vurmak amacıyla başlattığımız çalışmalarda ilk etabı tamamlıyoruz. Tüm derdimiz Samsun’da altyapı probleminin kalmadığı ortamı temin etmek. Samsun'un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştıracağız” dedi.

“BU GÖRÜNTÜLER BİR DAHA YAŞANMAYACAK” DEMİŞTİ

Belediye, geçtiğimiz yıl Şubat ayında projeyi tamamladı. Başkan Demir, kendisinden önceki AKP’li döneme atıfta bulanarak eski sel görüntülerini hatırlatıp projesini öven ve “Belediye Evleri kavşağı artık sele teslim olmayacak” diye bir haber yaptırdı.

Haberi kendisine ait sosyal medya hesabından da paylaştı. Haberde önceki dönemlerde yaşanan sel olayların artık tarih olduğu ve bir daha yaşanmayacağı iddia edildi.

10 MİLYON HARCANAN PROJE İŞE YARAMADI

Ancak tam yıl sonra merkez ilçe olan Canik’e yağan ve metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü sağanakta, 10 milyon lira harcanan projenin bir işe yaramadığı ortaya çıktı.

Canik ilçesindeki sel suları sokaklardan ve dere yataklarından dere gibi akarken bir çok ev ve işyerini su bastı.

Sanayi sitesi dahil, Belediye Evleri kavşağı sel sularına teslim oldu. Kavşakta bulunan köprünün altında bir çok araç suya saplanıp kaldı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, “Ranta tapan, doğayla inatlaşan, bilimi reddeden yönetim anlayışının eseridir bu tablo. Daha bir ay önce bu kentin meydanında ‘Samsun’a 92 milyar liralık yatırım yaptık’, ‘biz eser siyaseti yapıyoruz’, ‘Samsun’da 115 dereyi ıslah ettik’ diye nutuk çekenlerin eseridir bu tablo” diyerek tepki gösterdi.

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