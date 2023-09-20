AKP’li belediye sınır tanımıyor… Önce imara açtı sonra 12 kata izin çıkardı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, imar planlarında yeşil alan görülen kendisine ait arazi için imar değişikliği yaparak konut alanına çevirdi. Araziyi satamayan belediye, aynı bölgede bulunan vatandaşlara 4 kata kadar izin verirken kendi arazisine 12 katlı bina için meclis kararı aldı.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatay mimari yapılması yolunda önerilerine rağmen AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde düşük kat nedeniyle geçen yıl 60 milyona satamadığı arazisine 12 kata kadar bina yapılmasına izin verdi.

Konu belediye meclisinde tartışmalara neden olurken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, imar değişikliğinin bölgede haksız bir rekabete yol açacağını söyleyerek itiraz etti. AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla imar değişikliği yapıldı.

VATANDAŞIN ARAZİSİNDE 4, BELEDİYENİN ARAZİSİNDE 12 KAT

Balaç mahallesinde vatandaşın yapılaşma izni 4 kat olarak kalırken, tapusu belediyede olan yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda 12 kata çıkarıldı. Ardından da Başkan Demir, araziyi 345 milyon 154 bin lira bedelle 28 Eylül tarihinde yapılacak ihaleyle satışa çıkardı.

“BAŞKANIN KEYFİNE GÖRE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ”

Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent Kıyı İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, arazinin İmar Kanunu, çevre ve şehircilik ilkeleri ve Mekansal Planlar Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu söyledi.

Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Memişoğlu, “Bu yapılan işlem kentin planları ile oynayarak ranta dönüştürme işlemidir. Bu işlem, kent yönetimi ile ilgili değildir. Bu vatandaşların sağlıklı kentlerde yaşama hakkına tecavüzdür. Orası vadidir. Zorunlu olarak yeşil alan olarak kalmak zorundadır. Su baskınları açısından çok riskli alandır. Konuta dönüştürülmesinin hiçbir kamu yararı yoktur. Bu kentin imar planları belediye başkanının keyfine göre yapılamaz “dedi.