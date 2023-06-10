AKP’li belediyeden Kanal İstanbul güzergahında parsel parsel satış

AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne ait olan Kanal İstanbul güzergahındaki toplam 116 bin 800 metrekarelik 4 arsa ihale ile satışa çıkıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na arsa satışı için oy çokluğu ile yetki verildi. .

Özlem GÜVEMLİ

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Başakşehir Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün belediye ait toplam 116 bin 800 metrekarelik arsayı satmak için belediye başkanına yetki verilmesi talebiyle hazırladığı teklif, ilçe belediyesinin haziran ayı oturumlarında oya sunuldu.

Teklifte, Bahçeşehir 1. Kısım Tatarcık Mahallesinde yer alan gelişme konut alanı imarına sahip 25 bin metrekarelik 129 ada 10 parsel, 32 bin metrekarelik 125 ada 23 parsel, 7 bin 800 metrekarelik 121 ada 7 parsel, 52 bin metrekarelik 125 ada 21 parselin belediyeye gelir getirmesi amacıyla satışı veya “hasılat paylaşımı/kat karşılığı yöntemiyle” satışı için karar alınması istendi.

BELEDİYE BAŞKANINA OY ÇOKLUĞU İLE YETKİ VERİLDİ

İlgili komisyonlar arsaların ihale ile satılması ve bu konuda protokol imzalanarak uygulanması için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na yetki verilmesini uygun buldu.

Başakşehir Belediye Meclisi'nde oylanan komisyon raporu, CHP grubunun “hayır” oyuna karşılık, AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

AKP'li belediye daha önce de Kanal İstanbul projesi kapsamında özel proje alanı ilan edilen Tatarcık Mahallesi'nde binlerce metrekarelik arsasını satışa çıkarmıştı.

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