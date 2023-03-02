Abone Ol

Altılı Masa’nın adayı bugün belirlenecek

Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirleyecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Altılı Masa’nın adayı bugün belirlenecek

Altılı Masa’yı oluşturan siyasi partilerin liderleri bugün bir araya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Dün gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz” demişti.

Altılı masa seçim vaatleri neler? Altılı masa Ortak Mutabakat Metni yayımlandıİlginizi ÇekebilirAltılı masa seçim vaatleri neler? Altılı masa Ortak Mutabakat Metni yayımlandıAKP Sözcüsü Çelik: Seçim tarihini geriye çekmek, erken seçim anlamına gelmezİlginizi ÇekebilirAKP Sözcüsü Çelik: Seçim tarihini geriye çekmek, erken seçim anlamına gelmezCumhurbaşkanı Erdoğan seçim için tarih verdiİlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan seçim için tarih verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam