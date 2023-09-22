Askıda ekmek kuyruğunda acı sözler…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunda her geçen gün iğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşı en temel gıda maddesi olan ekmeğe ulaşmasını zor hale getirdi.

Sozcu.com.tr

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Her geçen gün ardı arkası kesilmeyen zamlar vatandaşın alım gücünü düşürürken, en temel gıda maddesi olan ekmeğe gelen zamlarda dar gelirlilerin cebini yakmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde 7 TL ile 7,5 TL'ye yükselen ekmek fiyatları sebebiyle vatandaş artık ‘Askıda Ekmek' uygulaması yapan fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar sebebiyle Türkiye'nin bir çok ilinde görmeye alıştığımız uzun kuyruk manzaralarına bir yenisi İzmir Buca ilçesinde ‘Askıda Ekmek' uygulaması yapan bir fırının önünde yaşandı. İzmir'de ekmeğin son zamla birlikte 7 TL'ye yükselmesinin ardından evine iki ekmek almak için bile zorluk yaşayan vatandaşlar fırının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun kuyrukta emekli vatandaşların yoğunlukta olması ise emeklilerin halini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözcü TV İzmir Muhabiri Gamze Elçi, ‘Askıda Ekmek' uygulaması yapan fırının önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ile röportaj yaparak yaşandıkları sıkıntıları dinledi.

“GEÇİNEMİYORUM, ÜCRETSİZ EKMEK İÇİN FIRIN FIRIN DOLAŞIYORUM”

Sözcü TV Muhabiri Elçi'nin mikrofon uzattığı emekli bir kadın, emekli maaşıyla geçinemediğini ve bu sebeple ‘Askıda Ekmek' uygulamasından ekmek alabilmek için fırın fırın gezindiğini dile getirdi.

Emekli vatandaş yaşadığı sıkıntıyı şu ifadelerle dile getirdi: “Durumumuz çok kötü. 7 bin 500 TL maaş alıyorum. Babam öldü ondan maaş alıyorum. Ancak yine de geçinemiyorum. Ücretsiz ekmek alabilmek için fırın fırın dolaşıyoruz. Et, süt alamıyoruz. Bir tane yumurta 5 TL. Tavuk alıyorduk. Artık onu da alamaz olduk. Her şey çok pahalı.”

‘Askıda Ekmek' uygulamasından ekmek alabilmek için her gün uzun mesafeden fırına yürüyerek geldiğini belirten bir başka vatandaş ise şöyle konuştu: “Ben buradan ekmek almazsam başka yerde alamam. Böyle olmuyor. Kiralar olmuş 10 bin TL. Artık yapamıyoruz. 7 tane çocuğum var. Kocam yok. Her gün yürüyerek buraya kadar ekmek almaya geliyoruz.”

Aldığı 7 bin 500 TL emekli maaşıyla geçinemediğini dile getiren bir vatandaş ise şu ifadelere yer verdi: “Biz altı kişiyiz. Emekli olduk. 7 bin 500 TL emekli maaşı alıyorum. Ancak yetmiyor.”