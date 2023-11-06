Atatürk’ün adını bile düzgün yazamadılar
AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım için yaptırılan afişlerde Atatürk’ün isminin yanlış yazılması tepki çekti.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından afişler hazırlandı. Kent merkezinde bulunan bilboardlara asılan afişlerde Atatürk'ün adının yanlış yazılması dikkat çekti.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Belediye Başkanı Hilmi Güler'in adına hazırlanan afişte, Atatürk'ün ölüm tarihi olan 1938 ile sonsuzluk işareti bulunurken, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Afişte Atatürk'ün isminin yanlış yazılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, bilinçsizce yapıldığını, yazım hatası olduğunu belirterek, afişlerin kaldırıldığını açıkladı.