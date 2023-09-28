Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz harekette bulunmuştu… İstenen ceza belli oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S. hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı tespit edilen ve 20 Eylül'de tutuklanan 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün raporuna göre, 8 Temmuz 2023'te sosyal medya üzerinden söz konusu paylaşımın görüldüğü aktarıldı.

Paylaşımda Üsküdar’da bulunan bir imam hatip lisesinde öğrenci olan A.E.S.'nin, üzerinde Atatürk’ün fotoğrafı bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürttüğü, bu şekilde Atatürk’ün hatırasına hakaret ettiğine dair ihbar niteliğinde görüntü ve yazıların olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede A.E.S.'nin 20 Eylül'de gözaltına alındığı ve aynı gün tutuklandığı belirtildi.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFI OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede A.E.S.'nin ifadesinde, 11.sınıf öğrencisi olduğunu, Atatürk fotoğrafına cinsel organını sürten kişinin kendisi olduğunu ancak bu videonun yaklaşık 2 yıl önce, kendisi 9. sınıftayken çekildiğini, o tarihte sınıfta fotoğraflarla oyun oynadıklarını, eylemi gerçekleştirdiğinde fotoğrafın Atatürk’ün fotoğrafı olduğunu bilmediğini söylediği aktarıldı.

İfadesinin devamında, rastgele ellerine aldıkları farklı fotoğrafları cinsel organlarına sürttüklerini ve bu hareketleri sınıfta kendi aralarında eğlenmek amacıyla yaptıklarını, olayda kesinlikle Atatürk’ün hatırasına hakaret gibi bir amacının olmadığını, bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını savunduğu kaydedildi.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Savcılık, olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu anlaşılan A.E.S.'nin yaptığı eylemiyle Atatürk’e alenen hakaret ettiği ve bu suçun basın yoluyla işlendiğine dair kamu davası açmak için yeterli delil bulunduğunu kaydetti.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, A.E.S.'nin “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.