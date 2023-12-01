Aynı günde üçüncü büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kilo ağırlığında 359 bin uyuşturucu hap ve Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 66 milyon lira olduğunu belirtti. Bu, bugün duyurulan üçüncü büyük uyuşturucu operasyonu oldu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili, “Gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa bağlı gümrük muhafaza ekiplerinin, gümrük kapıları ve limanlarda uyuşturucuyla mücadelesine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

359 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP

İstanbul Ambarlı Limanı’nda 63 kilogram ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda da 32 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirten Bakan Bolat, şunları kaydetti:

– Yaklaşık değeri 66 milyon lira olan yakalamalarla, gençlerimiz başta olmak üzere, kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. (AA-DHA)