Barış Pehlivan beşinci kez cezaevine girecek

Denetimli serbestlik isteği yanıtlanmayan gazeteci Barış Pehlivan’ın itirazı kabul edilmedi. Bugün beşinci kez cezaevine girecek olan Pehlivan, “Bu biraz da halkın gerçekleri öğrenme çabası. Bu biraz da kamuoyunun bilgilenme hakkının gaspı meselesi. Ben onun mücadelesini veriyorum” dedi.

Ali Selim YAMANLI

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Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazılar gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası nedeniyle bugün Marmara Açık Cezaevi'ne girecek. Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan COVID-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan da muaf tutuldu.

“BENİMKİSİ BU BÜYÜK KAVGADA OKYANUSTA KUM TANESİ”

Yaptığı haberler nedeniyle beşinci kez cezaevine girecek olan Pehlivan, Marmara Açık Cezaevi'nde kalacak. Barış Pehlivan cezaevine girmeden önce yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bildiğiniz bir süreç, izlediğiniz bir süreç. Sonuçta bunun beni aşan bir süreç olduğunu da biliyorsunuz. Bu biraz da halkın gerçekleri öğrenme çabası. Bu biraz da kamuoyunun bilgilenme hakkının gaspı meselesi. Ben onun mücadelesini veriyorum. İçeride yine yazmaya devam ederim, yine gerçekler için mücadele etmeye devam ederim. Maalesef Türkiye dönüp dolaşıp özellikle son 20 yıldır böyle meselelerle meşgul oluyor. Maalesef sadece gerçekleri yazdıkları için, sadece gazetecilik yaptıkları için insanlar düzenli olarak hapse giriyor. Benimkisi bu büyük kavgada, bu okyanusta kum tanesi. Mücadeleye devam edeceğim.”

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