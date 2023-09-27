Berberden çıraklarına akılalmaz muamele

Iğdır'da bir berberin çıraklarına uyguladığı akılalmaz muamelenin görüntüsü sosyal medyada tepki topladı. Çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip yerde süründüren berber ise "Arkadaşlara şaka yaptık" diyerek kendini savundu.

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Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’ndeki kuaför salonunun sahibi Ferdi Döner, elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi. Bununla da yetinmeyen Döner, yarı çıplak haldeki çırakları iş yerinin içinde süründürdü. Döner, “Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim” diye seslendi.

“DÖVMEK İSTEMİYORUM SÜRÜN”

Döner’in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü o anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Döner’in sürünmek istemeyen çırağına da “Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim” dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

“ŞAKA YAPTIK” SAVUNMASI

Görüntülerin ortaya çıkmasınnı ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden Ferdi Döner, “Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm” dedi. (DHA)