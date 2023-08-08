Bir ekmek bile alınamıyor

Ağır ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ile TL’nin değeri büyük erime yaşarken, en küçük kağıt banknot olan 5 TL ile artık bir ekmek dahi alınamıyor.

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■ Cem YILDIRIM

Son 20 yılın rekorlarını kıran, temmuzda tarihin en yüksek aylık artışını kaydeden enflasyon alım gücünü düşürüp fahiş zamlara neden olurken, Türk Lirası'nın değeri de günden güne eriyor. Sofraların temel besini olan ekmek fiyatları cep yakarken, vatandaşın alabildiği ekmek sayısı da yıldan yıla büyük düşüş gösterdi. Türk Lirası'ndaki erimeyi ekmek hesabıyla ortaya koyan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen 2005 yılında en küçük kağıt banknot para olan 5 TL ile 16 adet ekmek alındığını söyledi.

FİYATI 10 LİRAYA ÇIKAR

2022 yılında da 5 TL ile bir ekmek alınabildiğini kaydeden Başevirgen, “Ancak son zamla birlikte 7 liraya çıkan 200 gramlık ekmekten bir tane bile alamıyoruz. En küçük kağıt paramızla bir ekmek alamaz hale geldik” dedi.

Yaptığı açıklamada, paradan altı sıfır atılması kararının yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren en küçük banknot olan 5 milyon liranın yerini 5 liralık banknotların aldığını hatırlatan Başevirgen o dönemde 300 bin lira olan bir ekmeğin bedelinin 30 kuruş olarak değiştiğini kaydetti. En küçük banknot olan 5 TL'nin yıllar karşısında değerini kaybettiğini söyleyen CHP'li Başevirgen, şöyle devam etti:

“Aynı 5 lira ile 2021 yılında 2 liraya satılan 230 gramlık ekmekten 2.5 adet, 2022 yılında fiyatı 5 liraya yükselen 210 gram ekmekten 1 adet ve yapılan son zamla 7 lira olan 200 gramlık ekmekten 0.7 adet alabiliyoruz. Yıl sonuna kadar ekmek fiyatının 10 lirayı geçme ihtimali de var. O zaman en küçük ikinci kağıt paramız 10 liraya, bir adet ekmek dahi alınamayacak.”

2008 ‘DE EKMEK 1 LİRAYDI

SÖZCÜ'nün yeni Türk Lirası'nın tanıtım yılı olan 2008 yılı fiyatlarına göre yaptığı hesaba göre 5 lira ile İstanbul'da 200 gramlık 5 ekmek alınabiliyordu. Aynı tarihte TÜİK verilerine göre 1 kilogram ekmeğin fiyatı ise 1.74 liraydı.

Para basım maliyetini karşılayamıyor

CHP'li Bekir Başevirgen paranın artık basım maliyetini bile karşılayamayacak bir noktaya geldiğine dikkat çekerek, 2022 yılında 5 TL'lik banknotun maliyetinin 6.78 TL olduğunu vurguladı. “Geçen yıldan günümüze kadar oluşan maliyet artışları düşünüldüğünde bu rakam 10 lirayı bile aşmış olabilir. Yani paranın maliyeti değerinden fazla. İktidarın bir sloganı vardı, ‘Yaparsa Ak Parti yapar' Yaptılar da” ifadelerini kullanan Başevirgen, milli paraya büyük kötülük yapıldığını kaydetti.