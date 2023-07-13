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Can Atalay’ın tahliye talebi reddedildi

Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi davası kapsamında bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Can Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini reddetti.

Sevgim Begüm YAVUZ
Yayınlanma: 18:22 - 13 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Can Atalay’ın tahliye talebi reddedildi

Gezi Davası nedeniyle tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki tahliye talebi reddedildi.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini oy birliğiyle reddetti.

TİP’TEN AÇIKLAMA

TİP’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını çiğneyerek Hatay Milletvekilimiz Can Atalay hakkında tahliye talebini reddetti. Saray'a ve onun talimatıyla çalışan yargıya boyun eğmeyeceğiz. #CanÇıkacak, mücadele sürecek!” ifadeleri kullanıldı.

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