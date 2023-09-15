CANLI YAYIN Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkanlığa adaylığını canlı yayında açıklıyor.

Sozcu.com.tr

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CHP’de değişim rüzgarları hızlandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel canlı yayında, genel başkanlığa adaylığını açıklıyor. Seyit Torun ve Veli Ağbaba’nın da destek verdikleri Özel’in açıklamasından satır başları şöyle:

– Bu bir yolculuğun hikayesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikayesidir.

TEK BİR KİŞİNİN DEĞİL, BİR KADRONUN ADIMI

– Ellerinizdeki kitapçık bu amasız, fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır.

PARTİ YÖNETİMİ KIRILMAYI GÖRMEZDEN GELDİ

– Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

“39 MİLLETVEKİLİ” UNUTULMAZ HASAR BIRAKTI

– Partimizin 39 milletvekilliğini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

LİDER VE SİYASET YAPMA TARZI YENİLENMELİ

– İkinci yüzyılın CHP’si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir.

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