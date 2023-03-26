Tantan, Bahçeli’ye SÖZCÜ TV’de yanıt verdi

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye HÜDA-PAR yanıtı...

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Sadettin Tantan, Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı yönünde açıklama yapan ve “Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye SÖZCÜ TV canlı yayınında yanıt verdi:

“HÜDA-PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum.”

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