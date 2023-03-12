Çevreciler ayakta… Karşı çıktıkları Kızılbük’e ÇED olumlu raporu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çevrecilerin karşı çıktığı ve mühürlenmesine rağmen yapımı devam eden Sinpaş GYO’nun Thermal Resort ve Devre Mülk projesine ÇED olumlu raporu verildi. Çevreciler ayakta.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde çevrecilerin karşı çıktığı, Marmaris Kent Konseyi'nin de hukuksal savaş başlattığı mühürlenmesine rağmen yapımı devam eden Sinpaş GYO'nun Thermal Resort ve Devre Mülk projesine ÇED olumlu raporu verildi. Kent Konseyi, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hangi belgeyi sunarsak sunalım çevrenin dinamitle havaya uçurulmasına göz yumdu” dedi.

Marmaris Kent Konseyi sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: Öngördüğümüz gibi Sinpaş için ÇED olumlu kararı çıktı. (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) hangi belgeyi sunarsak sunalım çevrenin dinamitle havaya uçurulmasına göz yumdu. Verdiği kararla doğa yıkımına devamlılığın önünü açtı. Ancak Sinpaş’la işi olan herkes bilsin ki bu proje neresinden tutarsanız tutun kanun karşısında sapır sapır dökülmekte. Hukuktan, kanundan kaçma şansı yok. Bildiğiniz gibi ruhsat iptalleri için açtığımız iki dava devam ediyor. Halkı yok sayan bu kararın iptali için de sonuna kadar adalet arayacağız ve Marmaris halkına, Türkiye’ye bu adaleti hediye edeceğiz.

İŞTE O KARAR

Kamu Aydınlatma Platformu (kap.org.tr) resmi hesabından yapılan duyuru şöyle: Muğla ili Marmarıs, ilcesi Kızılkum Mevkii-1598 nolu parsel ve 2518 nolu parsel sınırları içerisinde, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan Marmaris Kızılbük Resort Otel Ve Devremülk (206 odalı otel ve 1323 adet devre mülk (konut)) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiş olup; Muğla Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

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