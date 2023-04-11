CHP gençlik kolları üyesi gözaltına alındı

Bursa'da, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun" yazılı çıkartmaları marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları üyesi stajyer kadın avukat İ.D., gözaltına alındı.

Halil ATAŞ

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“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun” yazılı çıkartmaları marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları üyesi stajyer kadın avukat İ.D., gözaltına alındı.

“BU ZULMÜN HESABINI SORACAĞIZ”

CHP Nilüfer ilçe Başkanı, Gençlik Kolları ve Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Aslı Evke ile birlikte Bursa İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapan İl Başkanı Turgut Özkan, “Gençlik Kolları üyesi stajyer avukat arkadaşımız, “Bu ürün size pahalı mı geldi. Erdoğan sayesinde. Oy verirken aklınızda bulunsun” yazılı stickerları ürünlere yapıştırdı diye polis marifetiyle gözaltına alındı. Gece saat 02.00’a kadar adeta cezalandırma yapar gibi alınmıştır. Şimdi de hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde ev aramasına karar verilmiştir. Bu zulmü kınıyoruz. Bu zulmü yapanlar, bizi susturabileceklerini zannediyorlar. İktidara geldiğimizde bu zulmün hesabını kanunla soracağız” ifadelerini kullandı.

“BU TAMAMEN HUKUKSUZ BİR İŞLEMDİR”

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Aslı Evke, “Bu tamamen hukuksuz bir işlemdir seçim kanuna muhalefet gözaltı ve ev aramasına sebebiyet verecek suç değildir. Stajyer avukat arkadaşımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

“STİCKER YAPIŞTIRDI DİYE GÖZALTINA ALINMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da, “Bu konunun takipçisi olacağız. Bizim iktidarımızda hayat pahalılığına dur diyeceğiz. Gençlerimizin bir sticker yapıştırdı diye gözaltına alınmalarına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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