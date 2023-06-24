Kuma cinayetinde karar… Mahkemeden merhamet dilendi ama fayda etmedi….

Diyarbakır’da 14 yaşındaki amcasının kızıyla evlenip eşinin üzerine kuma getirmek isteyen ancak bu talebini reddettiği için küçük kızı kalaşnikofla tarayarak öldüren 7 çocuk babası Aslan Karakaş, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

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Bismil İlçesine bağlı Selamet Köyünde yaşayan evli 7 çocuk babası Aslan Karakaş (35), 14 yaşındaki amcasının kızı Emine Karakaş ile imam nikâhıyla evlenip eşinin üzerine kuma götürmek istedi.

Amcasının oğlunun saplantılı tacizleri nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Emine, küçük yaşta kuma olmak istemeyince Aslan Karakaş amcasının ailesine husumet besledi.

4 Şubat 2021 günü Emine'nin ailesiyle birlikte Batman'a alışveriş yapmak için gideceğini öğrenen Aslan Karakaş, Emine ve ailesinin içinde bulunduğu aracın önünü kalaşnikofla kesti.

Saldırıya uğrayacaklarını anlayan aile hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, Aslan Karakaş silahı seriye bağlayıp yaylım ateşi açtı.

Ağır yaralanan küçük kız, Dicle Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde verdiği yaşam mücadelesini 138’inci günde kaybetti.

18 merminin isabet ettiği aracı tarayan katil kayıplara karıştı. Telefon hatları mahkeme kararıyla dinlemeye alınan ve zanlı bu süre içinde telefon dinleme ihtimalini değerlendirip, adına kayıtlı iki hattı da kullanmadı. Ancak Emine'nin ölmesi üzerine olaydan 5 ay sonra teslim oldu.

“EŞİMİ İKİNCİ EVLİLİĞE İKNA ETTİM İMAM NİKÂHI KIYACAKTIM”

Sanık ilk ifadesinde, “Emine'yle evlenmek istediğimi annesi Nurcan'a söyledim. Ardından eşimle konuşup onu da ikinci evliliğimi yapmaya ikna ettim. Eşim olumlu bakınca imam nikâhıyla Emine'yle evlenecektim. İlk eşimden boşanmayı düşünmedim. Ekonomik sıkıntılarım başlayınca bu kez Emine'nin annesi de evliliğe onay vermedi. Olay günü ablam konuşmak için aracın önünü kesti, ancak araç hızla uzaklaştı. Ben de korkutmak için birkaç el ateş ettim. Meğer silah seri atış konumunda olduğu için elim her tetiğe gittiğinde 4 mermi sıkmışım” dedi.

SON SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Dün Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Aslan Karakaş'ın bu kez ağız değiştirip farklı bir savunma yapması ise pes dedirtti.

Sanık Karakaş, “Kızı başkasıyla evlendirmek istiyorlardı. Ben de yaşı küçük olduğu için bu evliliğe karşı çıktım. Olay günü de onlara engel olmaya çalıştım ama kızı başkasıyla evlendirmelerine gönlüm rıza göstermedi. Pişmanım, keşke olmasaydı” dedi.

Tutuksuz yargılanan sanığın ablası Münevver Karakaş da, “Kardeşim Emine'nin başkasıyla evlendirilmek istendiğini bana anlattı. Olay günü de evin önünde kalabalık görünce Emine'yi başkasıyla evlenmekten vazgeçmeye ikna etmek için gittim. Bu sırada olanlar oldu” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 32 YIL HAPİS

Mahkeme sanık Aslan Karakaş'ı Emine'yi öldürdüğü için “Çocuğu tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Aynı araçta bulunan ailesinden 3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği için 9'ar yıl olmak üzere 27 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme sanığı, olayı vahim nitelikteki uzun namlulu silahla gerçekleştirdiği için 5 yıl hapis 10 bin lira da para cezasıyla cezalandırdı.

Mahkeme sanık hakkında hiçbir taktiri indirim uygulamadı. Ablası Münevver hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

KADIN ÜYE HAKİM: TÖRE SAİKİYLE CEZALANDIRILMALI

Mahkemenin bir üyesi ise karara muhalif kaldı. Üye hakim, sanığın TCK'nın 82-1 madesinin a ve e fıkraları uyarınca “Töre saikiyle tasarlayarak beden ve ruh bakımı yönünden kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmek” suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde verilen karara muhalefet şerhi yazdırdı.

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