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Cumhurbaşkanları adayları için 2’nci gün atılan imza sayıları açıklandı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı.

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Cumhurbaşkanları adayları için 2’nci gün atılan imza sayıları açıklandı

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için 2’nci gün atılan imza sayıları:

Muharrem İnce: 51367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725

Sinan Oğan: 25924

Doğu Perinçek: 11792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

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