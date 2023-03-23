Cumhurbaşkanları adayları için 2’nci gün atılan imza sayıları açıklandı
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı.
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için 2’nci gün atılan imza sayıları:
Muharrem İnce: 51367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725
Sinan Oğan: 25924
Doğu Perinçek: 11792
Yakup Türkal: 1645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68