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Deprem bölgesine özel hava durumu hizmeti başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 şehre ait 5 günlük hava tahminlerini "https://afet.mgm.gov.tr" adresi üzerinden yayınlamaya başladı.

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Deprem bölgesine özel hava durumu hizmeti başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, depremzedeler ile arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla deprem bölgesine özel hava tahminleri “https://afet.mgm.gov.tr” adresinde yer alacak.

İnternet adresinden depremden etkilenen illere ait hava tahminlerine 5 günlük periyotlarla ulaşılabilecek. (AA)

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