Deprem konutları ihaleleri saray müteahhidine gidiyor

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı sarayı ile Marmaris’teki yazlık sarayı inşa eden Rönesans Holding, Hatay’dan sonra Malatya’da da deprem konutları inşaatlarının ihalesini kazandı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı iki sarayı inşa eden Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat, deprem konutlarının da adresi oldu. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayı inşa eden şirket önce Hatay şimdi de Malatya'da yapılan ihaleleri kazandı. REC Uluslararası İnşaat, Hatay'da 1131 konut inşaatı ile altyapı düzenlemesini 2 milyar 355 milyon TL'ye almıştı. Şirket, Malatya Yeşilyurt'ta da 2341 adet konut ve çevre düzenini 4 milyar 538 milyon TL'ye yapacak.

2023'TE 31,4 MİLYARLIK İHALE

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı deprem bölgesinde deprem konutları için yeni ihaleler düzenledi. Hatay Antakya İlçesi, 7. Bölge 2. Etap 1131 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi için 8 Haziran 2023'te REC Uluslararası İnşaat ile sözleşme imzalandı. Yine aynı tarihte Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi 2. Bölge 2. Etap 2341 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşini de REC İnşaat kazandı. Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat, sadece 2023 yılında 31.4 milyar TL'lik kamu ihalesi aldı.

HASTANE İNŞAATI DA ONLARDA

Rönesans Holding'in alt şirketi REC İnşaat, İstanbul Sancaktepe'de yapılacak şehir hastanesinin ihalesini de geçtiğimiz ay 16 milyar 138 milyon TL bedelle kazanmıştı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Üst Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaat işi de mart ayında 2 milyar 60 milyon TL bedelle REC İnşaat Şirketi'ne verilmişti.