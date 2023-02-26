DEVA Partisi lideri Babacan: Hâlâ tuvalet ve banyo sorunu var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede acilen barınma ihtiyacının çözülmesi gerektiğini bildirdi.

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Bir otelde düzenlenen deprem gündemli il başkanları toplantısında konuşan Babacan, 6 Şubat’ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden partilileri de anarak, “Ülkece çok canımızı yitirdik. Bir kere daha tüm ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Bu depremde vefat eden bütün arkadaşlarımızın ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

Babacan, depremlerin ardından ilk 48 saatte arama kurtarma çalışmalarının yeterince organize edilemediğini savundu.

DEVA Partisi olarak depremin başından bu yana sahada olduklarını hatırlatan Babacan, bir yandan vatandaşların yaşadıkları sorunları yerinde tespit etmek, bir yandan acıları paylaşmak, bir yandan da ihtiyaçlar ve imkanları buluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki en acil ihtiyacın çadır olduğunu vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

“Acilen barınma ihtiyacının çözülmesi gerekiyor. Geceleri gerçekten çok soğuk oluyor. Hâlâ kış mevsimindeyiz ve insanlar hala bu soğuğun ortasında geceleri ateş yakıyor, battaniyeye sarılıyor ve o ateşin etrafında sabahlıyorlar. Hâlâ tuvalet ve banyo sorunu var. (AA)

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