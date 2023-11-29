Diyanet, 5 yıldızlı otelde toplandı, konaklamaya 3 milyon lira harcadı

Her fetvasında şatafattan kaçının diyen Diyanet'in toplantısı için Konya’da 5 yıldızlı otele kişi başına günlük 4 bin lira ödendi, toplam maliyet yurt dışı ve yurt içi yol masrafları hariç 3 milyon lira oldu.

Deniz AYHAN

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Vatandaşa tasarrufu öğütleyip, “Şatafattan kaçının'' tavsiyesinde bulunan ve bu yılki 36.4 milyar liralık bütçesinin 34.6 milyar lirasını ilk 9 ayda tüketen Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 yıldızlı otelde yapılan toplantıyla gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, üç günlük, “10. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı”na Başkan Ali Erbaş ve yurt dışında görevli 250 Diyanet personeli katıldı.

YURT DIŞI HİZMET KONUŞULDU

Toplantı, Konya'da 5 yıldızlı Dedeman Otel'de yapıldı. Otele kişi başı günlük 4 bin lira ödendi, toplam maliyet yurt dışı ve yurt içi yol masrafları hariç 3 milyon lira oldu. Diyanet'in yurt dışında görev yapan müşavir, ataşe ve koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışını da Erbaş yaptı. Erbaş, 27-28-29 Kasım tarihlerinde yapılan konferansa dair, “Yurt dışı din hizmetleri gözden geçirildi. Yeni hizmet alanları ve strateji belirlenmesi için kapsamlı bir istişarede bulunuldu” diye konuştu.