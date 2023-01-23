Erdoğan aday olsun veya olmasın seçimi alacağız!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmit’te buluştuğu gençlere ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemi’ anlattı ve “Türkiye’yi demokrasi eksenine getireceğiz, hedefimiz bu” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağına kilitlenmediklerini vurgulayarak, “Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. 6 liderin hedefi o” dedi.

İTİRAZ YERİ YOK

Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, ilin ilk belediye Başkanı Leyla Atakan adına açtığı kütüphanenin açılışına katıldı. Ardından, partili olmayan 30 kadar öğrenciyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu siyaset, ben de basınla ilgili soruları cevaplandıracaktım. Sorular tabii ki siyaset ağırlıklıydı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: “Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK). O üyeleri atayan kim Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine 4 tane oy pusulası koyuyorsunuz. Efendim 3'ü doğru 1'i yanlış. Talimat geldi de onun için yaptılar. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok.”

CEHENNEMİN KAPISI!

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik dava kıskacını ve görevden alma hamlesini ise şöyle yorumladı: “İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar. Ne yapacağımızı şimdi açıklayamam ama bu ifadenin ne anlama geldiğini herhalde üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Halkın oyuyla gelenin, talimat alan mahkemelerin kararlarıyla görevine son verilemez.”

Gençlere, 6'lı masanın internet sitesinde ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemle' ilgili bilgilerin olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Eskiye dönelim değil, bu sistem gerçek anlamda demokrasiyi hedefleyen bir sistem. Pek çok kurum var içerisinde Mesela, Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Başkanı ana muhalefetten olacak ve biz iktidar olarak paraların nereye harcandığının hesabını vereceğiz. Yolsuzluklardan çok çekiyoruz, bunun önünün kurumsal olarak kesilmesi lazım.”

Ülkemizin refahı planlamayla artar

“Öncelikleri iyi belirlerseniz Türkiye'de refah düzeyini arttırmak mümkün. Örneğin, Erzurum'da, Kars'ta, Erzincan'da Elazığ'da pek çok ilimizde olağanüstü yaylalar, ovalar var. Tarım ve hayvancılık için ideal. Ortadoğu'nun ve Kafkasların yıllık et ve et ürünleri ihtiyacı 25 milyar dolar. Biz bunun 500 milyon dolarını bile alamıyoruz. Plansızlık Türkiye'yi bu noktaya getiriyor.”

3 tarafımız deniz ama bir yolcu gemimiz yok

‘Üç tarafımız deniz' diyoruz ama tek bir yolcu gemimiz bile yok. Asfalt mı dökmeyip, gemi alacaksınız sadece. Üstelik şimdi, sanayi ve teknolojiyle beraber gemiler çok daha hızlı gidebiliyor. İnsanlar daha rahat, daha ucuz gidebilirler. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün. O nedenle refah düzeyini yükseltmek, fiyat istikrarını sağlamak için öncelikleri iyi belirleyeceksiniz.”