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Erdoğan’ın afişine bıyık çizen çocuğa hapis cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asılı bulunan afişine bıyık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 'hakaret' suçundan yargılanan 16 yaşındaki lise öğrencisi M.K'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Liseli genç, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Ali Ekber ŞEN
Yayınlanma: 12:51 - 06 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’ın afişine bıyık çizen çocuğa hapis cezası

Mersin'de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde evlerinin yakınında yer alan billboardlarda asılı Recep Tayyip Erdoğan’ın billboardındaki fotoğrafına bıyık çizdiği için tutuklanan ve hakkında ‘Hakaret' davası açılan lise öğrencisi M.K, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Liseli gencin cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ SONUCU GÖZALTINA ALINDI 

Meydana gelen olaydan sonra harekete geçen polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarında yoğun bir inceleme ve araştırma başlattı.

Kamera incelemesinde kimliği belirlenen M.K, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Çocuk Mahkemesi'nce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’nda yaklaşık 40 gün hapis yatan M.K, Mersin Çocuk Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıktı.

Duruşmada billboarda mizah amaçlı bıyık yaptığını ve Cumhurbaşkanı'na hakaret amacında olmadığını dile getiren genç tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda M.K'nin, dosya kapsamında yer alan görüntü ve belgelerle ‘Hakaret' suçunun sabit olduğu hükmüne vararak, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, M.K'nın ceza evinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

 

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