Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Soru sorulduğu sırada birden soruyu soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. Ekrana ‘eyvah eyvah’ sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden program birden kesildi. Verilen aranın ardından yayın yeniden başladı, Erdoğan “Ciddi manada üşüttüm, izleyicilerden helallik isterim” dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal 7 ve Ülke TV’nin canlı yayınında katıldı.
Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30’da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi.
O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.
O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.
“CİDDİ MANADA ÜŞÜTTÜM”
Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim” dedi.
Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra program bitirildi.