Eşini boğarak öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden katil: Çok seviyordum

Denizli'de eşi Mine Kocadağ'ı boğarak öldürdükten sonra gömdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden Mithat Kocadağ duruşmada, "Çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim" dedi.

Sozcu.com.tr

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Gözler Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, 18 Ağustos 2022’de ortadan kayboldu. Bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, polise gidip, kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramada Mine Kocadağ bulunamadı.

Kocadağ’ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini, eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ’ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamerası kayıtlarında el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı. Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde ocak ayında Mine Kocadağ’ı aradı, ancak iş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında bir iz rastlanmadı.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI OTELİN BAHÇESİNE GÖMMÜŞ

30 Ocak’ta bir televizyon kanalındaki programa katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ’ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri tarif etti. Tarif üzerine Kocadağ’ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında eşinin çuvalda cesedi bulundu. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çuvaldan çıkartılan Mine Kocadağ’ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN SONRA DUŞ ALIP İŞE GİTMİŞ

Mithat Kocadağ’ın eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi. İstanbul’da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ ifadesinde, şunları söyledi:

– Olay gecesi saat 03.00’te mutfakta tartıştık. İttim, yere düştü. Başını vurdu ve öldü. Saat 05.00’e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Yerden kaldıramadım. Mine’nin yüzünü havluyla sildim. Sonra da sarılıp, öptüm. Cesedini mutfaktan, önce banyoya götürdüm. Sonra ise yatak odasındaki bazanın altına sakladım. Sabah duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı.

“ÖN OTOPSİDE BOĞAZINA DÜĞÜMLENMİŞ ŞEKİLDE HAVLU BULUNDU”

– Cesedi bazanın altından çıkarıp, çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00’da otelin bahçesine gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım.

Denizli’ye getirilen Kocadağ, ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, yapılan ön otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Kocadağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 1inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen ikinci duruşmaya Kocadağ tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, öldürülen Mine Kocadağ’ın annesi Ayşe Koç, babası Mustafa Koç, cinayet şüphelisinin annesi Ümmü Kocadağ ile babası İbrahim Kocadağ ve avukatlar katıldı.

Kocadağ, duruşmasındaki ifadesinde, “Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim. Pişmanım” dedi. Duruşma savcılığın olaya ilişkin mütalaasını sunmak üzere 19 Aralık tarihine ertelendi. (DHA)

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