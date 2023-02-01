EYT’lilere emekli maaşları ne zaman verilecek? Erdoğan yine net tarih açıklamadı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.

* (CHP’nin ‘Yeter söz milletin’ sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes’in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.

* (Altılı masa) Onlar, ipleri altısının, hatta HDP’yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir.

* (Altılı masa) Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez.

“YENİDEN ADAYLIK ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL BULUNMUYOR”

* Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız.

* Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu ‘suyu bulandırma’ çabalarıdır.

* Cumhur İttifakı’nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.

EYT VE KONUT FİNANSMANI MESELESİ

* Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir.

* (Konut finansmanı) İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Projenin planlama aşaması devam ediyor, somutlaşan çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.

“FAİZİ İNDİRMENİN MÜCADELESİNİ VERDİM”

* Dünyada faizi sürekli yükselttiler, ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Nitekim bizde faiz yüzde 9. Bunu daha da düşüreceğiz. Başbakanlığım döneminde, faizi 4’e indirdik.

* Enflasyon da 6 idi. Biz ‘Yine indireceğiz’ dedik ve bakın 86’larda idi, 64’e düştü. Daha da düşecek, bütün mesele istikrarımızdır. 4 yılın ardından ilk kez fazla vermeye başladık.

* Bazı uluslararası kuruluşlar, bizim tahminlerimizin üzerinde yüzde 5-6’ları bulan bir oran bekliyordu. 2022 yılında yüzde 1’e düşürmüş oldu.

* 2022 yılında faizin bütçedeki payı yüzde 10’a düştü. Vergi yüklerini düşürdük, KDV indirimleri ile bütçe içindeki payını azalttık. Büyüme de şu an 5,5’i yakalamış haldeyiz.

“İSLAM KARŞITI EYLEMLERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ”

* Avrupa’da ve özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde artan İslam karşıtı söylem ve eylemlerden endişe duyuyoruz.

* İsveç’ten, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda samimi adımlar bekliyoruz. İsveç’in ve Finlandiya’nın taahhütlerine tam olarak uymalarını bekliyoruz.

* (Ukrayna’ya) Tankların gönderilmesi ‘bir çözüm unsurudur’ diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor.

* (Yunanistan) Güvenliğimize yönelik eylemlere karşı elimiz kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil. Gerek hukuki gerek sahada cevap vermeyi sürdüreceğiz. (AA)

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