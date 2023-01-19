Fahrettin Altun’un Kaftancıoğlu’na açtığı dava reddedildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, yaptığı açıklamalarda kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davası reddedildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önünün fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Fahrettin Altun tarafından kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle açılan 200 bin TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı.
Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 8. duruşmaya davacı Fahrettin Altun'un avukatı ile davalı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı katıldı.
Fahrettin Altun'un avukatı söz alarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.
CEZA DAVASINDA BERAAT ETTİĞİNİ BELİRTTİ
Kaftancıoğlu'nun avukatı ise, Kaftancıoğlu'nun aynı konuya ilişkin ceza davasından beraat ettiğini hatırlatarak, “Bu beraat kararının kesinleşmesini, aksi halde davanın reddini talep ederiz” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın reddine karar verdi.
ALTUN'A HAKARET DAVASINDA BERAAT ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında geçen hafta beraat kararı verildi.