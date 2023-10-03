Furkan Sezer, Adnan Oktar operasyonundaki çarpıcı detayları SÖZCÜ TV’de anlattı

Adnan Oktar Suç Örgütü Operasyonu’nun başındaki isim dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, SÖZCÜ Televizyonu’nda konuştu. Sezer, “Böyle bir suç örgütü Cumhuriyet tarihinde yok. Adnan Oktar bugün cezaevinden çıksa, örgüt 24 saatte eskisinden daha güçlü olur" dedi. Sezer, eski bir bakanın da örgüte bilgi sızdırdığını söyledi.

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1999'da başarıya ulaşamayan Adnan Oktar Suç Örgütü Operasyonu'nun 2018'de nasıl yapıldığını, operasyonun başındaki isim, dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, SÖZCÜ Televizyonu'nda anlattı.

“CİMER ÜZERİNDEN GELEN İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇTIK”

Sezer, operasyon fikrinin nasıl doğduğunu şöyle ifade etti;

“2017 yılının sonlarına doğru bize bir CİMER ihbarı düştü. Biz bu ihbarı incelediğimizde, ihbarı gönderenin kimliğini teyit ettik. İhbar içerik açısından dolu ve hızlı bir çalışmayla teyit edilebilecek bilgiler içeriyordu. Örgütün içerisinde uzun yıllar kamış, örgütün kodlarını çok iyi bilen, Özkan Memati'nin bir ihbarıydı bu. Soruşturmaya çevrilmesi gerektiğine inandık. Bu ihbar, örgütün finansal sistemiyle ilgili de bilgiler içeriyordu. Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini bulmak da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün görevi.”

“EN FAZLA SUÇ TÜRÜNE SAHİP ÖRGÜT”

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün, bir örgütte bulunabilecek en fazla suç türüne sahip olduğunu belirten Sezer, “Cinsel istismar var, tehdit var, evrakta sahtecilik var, kara para aklama var, çocuğun cinsel istismarı var, 6136 sayılı kanununa muhalefet var, var da var… Böyle bir suç örgütü Cumhuriyet tarihinde yok” ifadelerini kullandı.

“ADNAN OKTAR TELEFON KULLANMAZ”

“Dosyada 235 şüpheli şahıs vardı” diyen Sezer, “Gerekli kararları aldık ve soruşturmaya başladık. Teknik takip yaklaşık 8-9 ay sürdü. Adnan Oktar telefon kullanmaz. Üzerine kayıtlı bir telefon yoktur. Örgüt üyeleri kullanır” şeklinde konuştu.

“ÖRGÜT SÖZLÜĞÜ YAPTIK”

Örgüt içinde kullanılan şifreleri çözebilmek için örgüt içinden çıkmış ve o şifrelere hakim olan müştekilerden birkaçı ile görüştüklerini aktaran Sezer, “Bir örgüt sözlüğü yaptık. ‘Dragos', ‘Kandilli'deki ev' demek. ‘Abi', Adnan Oktar'ın kodu. ‘Yazar', Adnan Oktar kodu. ‘Annem', Adnan Oktar kodu. ‘Halı Saha', toplu ve sistematik istismar. ‘Bir gelir misin', ‘Adnan çağırıyor işi gücü bırak gel. ‘300 kilo pirinç', 300 bin TL. ‘200 kilo kumaş', 200 bin dolar demek” bilgisini verdi.

“ESKİ BAKAN ÖRGÜTE BİLGİ SIZDIRDI”

Sezer, örgütün siyasetle olan ilişkisine dair de şunları söyledi:

“Dosyada var, eski bir Çalışma Bakanı'nın örgüte, “Adliyede sizinle ilgili bir hazırlık süreci var, süreç yürüyor, dikkatli olun, Hocamızı uyarın” diye bilgi verdiğini biliyoruz.

“1980’Lİ YILLARDA ETKİLENDİĞİ BİR KADINA BENZETMEYE ÇALIŞIYOR”

Sezer, Adnan Oktar'ın, ‘Kedicikler' olarak bilinen kadınları, çeşitli estetik operasyonlarla, 1980'li yıllarda Ankara'nın gece hayatında etkilendiği bir kadına benzetmeye çalıştığını ifade etti.

“ÖRGÜTE GİRMENİN ŞARTLARI VAR”

Örgüte girmenin belirli şartları olduğunu anlatan Sezer, “Ya çok zengin olmanız gerekiyor, ya çok güzel veya yakışıklı olmanız gerekiyor, ya da çok özel bir beceriniz olması gerekiyor” dedi.

“100 BİNİN ÜZERİNDE MAĞDUR VAR”

Örgüte dahil edilen kadınların şantaj ve tehditle örgütten çıkmasının engellendiğini söyleyen Sezer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Örgüt, ağına düşürdüğü insanları, özellikle kadınları tekrar toplum içine karışamayacak hale getiriyor. Bir kere fiziksel özellikleriyle oynuyor. İkincisi, raydan çıktığınızda, Adnan'ın önüne geldiğinizde zaten ruhunuz bedeninizden ayrılmış, bir eşya haline geliyorsunuz. 100 binin üzerinde mağdur insan var.

“FETÖ İLE BENZER ÖZELLİKLERİ VAR”

11 yaşında bu örgüt tarafından istismar edilen mağdur var. Biz 14 yaşında ifadesini aldık. Annesi getiriyor… Annesi örgütte. İstismar edildiği zaman yaşı 11. Annesi kızına diyor ki, ‘Dağ evine gideriz, sen Adnan'la kalırsın. Korkma, merak etme ben de yan taraftaki evde olacağım.' Dava dosyasında var. Ses kayıtları var bunun… Bu örgüt, böyle bir örgüt. Bunlardan bir tanesi içeride, dışarıda ne var bilmiyoruz. Örgütte pedofili yoğun. Firari olan üyeler var. Örgüt aktif. İçeridekinden çok dışarıda insan var. Örgüt faaliyetlerine devam ediyor şu anda. Polis de faaliyetlerine devam ediyor. Adnan Oktar bugün cezaevinden çıksa, örgüt 24 saatte eskisinden daha güçlü olur. Fakat 25. saatte devlet tepesine biner. Örgütün, FETÖ ile çok benzer özellikleri var.”

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