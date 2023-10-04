Hac ön kayıt başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar?

Hac ön kayıt için başvuru işlemi geçtiğimiz haftalarda başladı, 11 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erecek. Kayıt yaptırmak isteyen hacı adayları kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra e-Devlet üzerinden hac başvurusu gerçekleştirebilecek. Geçmiş dönemlerde başvuru yapmış olan ancak kesin kayıt hakkı kazanamayanların kayıt yenileme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yenilenecek.

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Kayıt yaptırmak isteyen hacı adayları hac ön kayıtları için başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 450 lira ön kayıt ücreti ödeyecek, geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ancak kesin kayıt hakkı kazanamayanların bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre; hac ön kayıtları 2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa başvuru yapacak olan vatandaşlar tarafından yapılacak olup 13 Eylül 2023 Çarşamba günü başlayacak.

Geçmiş dönemlerde başvuru yapmış olan ancak kesin kayıt hakkı kazanamayanların kayıt yenileme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Hac ön kayıtları 13 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen hacı adayları, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

HAC BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı hac ön kayıtları sadece e-Devlet üzerinden yapılacak olup, İlk defa kayıt yaptıracak olanlar kayıt ücreti olan 450 TL’yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar; anlaşmalı bankalar daki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklar.

Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatları belirlenen süre içerisinde yapılacak, süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.