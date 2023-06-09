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Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu. 41 yaşındaki Erkan, kurumun en genç ve tarihindeki ilk kadın başkanı oldu.

Yayınlanma: 01:09 - 09 Haziran 2023 Güncellenme:
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Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın (MB) yeni başkanlığı için ABD’de finans alanında üst düzey yönetici olarak çalışan Hafize Gaye Erkan’ı istediği biliniyordu.

Beklenen atama gerçekleşti. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı ilan edildi.

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de Princeton Üniversitesi’nde Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı. Uzun yıllar ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs’ta çalışan Erkan’ın adı son olarak First Republic Bank krizi ile yeniden gündeme geldi. Zira, Erkan’ın Aralık 2021’e kadar çalıştığı banka, ABD’deki banka krizinin en dikkat çeken kuruluşu oldu.

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