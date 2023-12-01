Hakani, SÖZCÜ’ye konuştu: Video için Seçil’i zorlamadım, intiharın eşiğindeydi

Son olarak Erzan'ı tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkadaşının eşi İranlı Mojtaba Hakani, tartışılan videoya dair SÖZCÜ'ye konuştu.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizbank'ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde “Özel kapalı fon” sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 mağdurun banka şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddiası Türkiye’nin gündeminde. Son olarak Erzan’ı tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkadaşının eşi İranlı Mojtaba Hakani’nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edilmişti. Hakani, SÖZCÜ’ye konuştu.

SÖZCÜ yüksek getiri vaadiyle topladığı paraları geri ödeyemeyince Türkiye’nin son dönemde en çok konuştuğu dolandırıcılık iddiasına konu olan Erzan’la ilgili gelişmeler birbirini izliyor. Son alarak Erzan’ın bindirildiği bir otomobilde senet alacaklısı olduğu ‘Süleyman amca’ya hitaben yaptığı video kaydı ortaya çıktı. Videoyu çeken ve “Muci” olarak bilinen İran asıllı Hakani SÖZCÜ’ye konuştu. “Videoyu çektiğim tarla, Seçil’in Çorlu’daki evinin önündeki tarla. Etrafında da her şey açık yeni binalar yapıyorlar. İddia edildiği gibi özellikle boş bir araziye götürüp videoyu çekmedim. Süleyman Bey’e borçlu olmadığımı Seçil’in anlatması için çektim. Seçil ağlamaktan bitmişti, intiharın eşiğindeydi” dedi.

“OLAY BİTMİŞ KENDİSİNİ NEDEN ZORLAYAYIM”

Hakani “Videoyu 7 Nisan günü akşam saat 18.35’te çektim, zaten Seçil ağlamaktan bitmişti, intiharın eşiğindeydi. Ben hiç kimseyi darp etmedim, videoyu çektiğim tarla, Seçil’in Çorlu’daki evinin önündeki tarla. Etrafında da her şey açık yeni binalar yapıyorlar. İddia edildiği gibi özellikle boş bir araziye götürüp videoyu çekmedim. Olay zaten bitmiş, ben kendisini neden zorlayayım?” ifadelerini kullandı.

“BORÇLU OLMADIĞIMI SEÇİL’İN ANLATMASI İÇİN ÇEKTİM”

Videoyu çekme amacı hakkında ise Hakani, şu iddiaları dile getirdi:

– Süleyman Bey’e borçlu olmadığımı Seçil’in anlatması için çektim. Sonrasında videoyu kendim polise verdim. Süleyman Bey’in bu videodan sonra benden bir talebi olmadı. Senetleri geri alamadım.

Hakani, herhangi bir alacağının olup olmadığı sorusuna cevap olarak ise konu hakkında bir şey söylemek istemediği yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin konuştuğu 'fon vurgunu' davasında yeni mesaj kayıtlarına ulaşıldı...