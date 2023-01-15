Halk ekmek ve ucuz kıyma kuyruğunda, saray ve otomobillere milyonlar akıyor!

Kışın ortasında halk soğuğa aldırmadan yiyecek kuyruklarına girerken, Cumhurbaşkanlığı bu yıl kışlık ve yazlık sarayları bitirmek için kesenin ağzını açtı.

Erdoğan SÜZER

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Vatandaş ekonomik kriz ortamında hayat pahalılığı karşısında geçim savaşı verirken Cumhurbaşkanlığı yazlık ve kışlık sarayları tamamlamak, dört ayrı ildeki sarayları tefriş etmek, bakımını yapmak ve araç filosuna 20 yeni araç katmak için bütçenin ağzını daha da açtı.

Cumhurbaşkanlığı uzun süredir inşaatları devam eden yazlık ve kışlık sarayları bu yıl tamamlayıp açılışını yapmak için bütçeden 118 milyon lira para harcayacak. Ayrıca Ankara, İstanbul, Muğla ve Bitlis'teki sarayların bakım ve onarımı için sadece bu yıl 104 milyon lira ödenek ayırdı.

Cumhurbaşkanlığına bu yıl alınacak 20 taşıt ile sarayların tefrişatı gibi işler için de sadece bu yıl 395 milyon 550 bin lira ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanlığının sadece bu yıl saraylar ve araçlar başta olmak üzere yapacağı harcama 640 milyonu aşacak.

YAZLIK VE KIŞLIK SARAYA 1.3 MİLYAR TL

Cumhurbaşkanlığının Ankara'daki devasa sarayının yanı sıra Bitlis'e yaptırdığı kışlık saray ile Muğla'ya yaptırdığı yazlık sarayların inşaatı bu yıl tamamlanıyor. Bu yıl iki saraya 118 milyon lira daha harcanacak ve iki sarayın bütçeye toplam maliyeti 1 milyar 347 milyon 900 bin lirayı bulacak.

İŞTE O SARAYLARIN HARCAMALARI

Yazlık Saray: Yazlık saray olarak da bilinen Muğla'daki Okluk Devlet Konukevine 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar 672 milyon 500 bin lira para harcandı. Halkın bütçesinden bu yıl 13 milyon lira daha para harcanacak ve toplamda 685 milyon 500 bin lira maliyetle bu yıl resmen tamamlanmış girmiş olacak. Sarayın 880 dönüm peyzaj alanı, 37.7 dönüm de sosyal tesis alanı bulunuyor.

Kışlık Saray: Kışlık saray olarak bilinen Bitlis'teki Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisinin inşası için 2020 yılından 2022 sonuna kadar toplam 557 milyon 400 bin lira para harcandı. Bu yıl 104 milyon lira daha harcama yapılarak sarayın bu yıl bitirilmesi planlandı. Kışlık saray bittiğinde toplam 662 milyon 400 bin liraya mal olacak.

SARAY TADİLATINA 448 MİLYON TL

Cumhurbaşkanlığı önümüzdeki 2025 yılına kadar 4 ayrı ildeki sarayların bakım ve onarımına toplamda 448 milyon 400 bin lira para harcayacak. Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla'daki sarayların bakım onarımı için sadece 2022 yılında 65 milyon 780 bin 600 bin lira para harcayan Cumhurbaşkanlığı, bu yıl da aynı amaç için 104 milyon liralık harcama ödeneği ayırdı. Sarayların bakım onarımı 2025 yılından sonra da aynı şekilde devam edecek.

ARAÇ ALIMI, BİNA TEFRİŞİNE 395 MİLYON TL

Cumhurbaşkanlığı bu yıl araç filosuna katacağı 20 yeni taşıt ile sarayların tefrişatı, basılı yayın alımı ve makine teçhizat bakım onarımı gibi giderlerini karşılamak için tam 395 milyon 550 bin lira para harcayacak. Bu yıl ayrıca bilgi sistemlerinin idamesi ile yenilenmesi için de onarım, donanım ve sistem yazılımına 23 milyon liralık harcama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı sarayların tamamlanması, bakım, onarımı ve araç alımına 640 milyon TL harcayacak.

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