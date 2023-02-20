Hatay’da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Soylu, "Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisini aldık" dedi.

Can ÇAPAR

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeden korkutan deprem haberleri geldi.

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te yerin 16.7 kilometre derinliğinde ve 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Samandağ ilçesinde saat 20.07’de bir deprem daha oldu. 5.8 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Samandağ’da saat 20.13’te 3.9 büyüklüğünde, saat 20.14’te de 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Samandağ’da saat 20.19’da ve 20.24’te 5.2 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

FUAT OKTAY: İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Depremler afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz” dedi.

BAKAN SOYLU: SAMANDAĞ VE DEFNE’DE YIKIM VAR

Bir televizyon kanalına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Samandağ ve Defne’de yıkım olduğu bilgisini aldık” ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Hatay Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu söyledi.

ADANA VALİSİ’NDEN ‘İKİ BİNA YIKILDI’ İDDİALARINA YANIT

Adana Valisi Süleyman Elban, depremler nedeniyle kentte olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu arada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki bazı hasta ve refakatçilerinin, depremin ardından sedyelerle hastane bahçesine çıktıkları görüldü.

AHMET ERCAN: AĞIR HASARLILAR GÖÇTÜ

Prof. Dr. Ahmet Ercan son Hatay depremine ilişkin yaptığı değerlendirmede “M6,4'lük depremde ağır hasarlılar göçtü, orta hasarlılar ağır hasarlı, az hasarlılar orta hasarlı, hasarsızlar az, orta hasarlı duruma dönüştü. Az hasarlı yapılar içinde olmak üzere tüm yapılar güvenlik için yıkılmalıdır. Yoksa kıyım olur” dedi.

HATAY VALİSİ: BAZI İHBARLAR ALDIK

Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor” dedi.

AFAD’DAN DENİZ UYARISI

Depremlerin ardından AFAD’dan uyarılar yapıldı. AFAD’ın Twitter hesabındaki paylaşımda ‘Önemli’ notuyla “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” denildi.

AFAD’dan yapılan yeni paylaşımda ise şöyle denildi:

* “Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

* Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.”

AFAD Başkanı Yunus Sezer de “Hatay ilimizde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızla yönlendirilmiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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