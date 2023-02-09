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Hatay’da mucize… 10 günlük Yağız Ulaş bebek 90 saat sonra annesiyle birlikte kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 günlük Yağız Ulaş bebeği depremden 90 saat sonra annesiyle birlikte enkazdan çıkardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:36 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
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Hatay’da mucize… 10 günlük Yağız Ulaş bebek 90 saat sonra annesiyle birlikte kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 10 günlük Yağız Ulaş bebek, depremden 90 saat sonra annesiyle birlikte İBB ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gelişme üzerine bir paylaşımda bulunarak, “Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ'da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı” ifadelerine yer verdi.

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