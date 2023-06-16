Hintliler İngiltere’den gelip Kuşadası’nda 3 gün 3 gece düğün yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Ayesha-Jaden Patel çifti, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Hindistan geleneklerine göre yapılan ve 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Dünyanın farklı ülkelerinden 250 davetli çılgınca eğlendi.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Ayesha-Jaden Patel çifti, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Hindistan geleneklerine göre yapılan ve 3 gün 3 gece süren düğünle dünya evine girdi.

Hazırlıkları 1 yıl önce başlayan düğün için 6 kamyon malzemeyle dekor hazırlandı.

“Hoş geldiniz” partisiyle başlayan düğün öncesinde, kına merasimi düzenlendi.

Programın ikinci gününde, çiçeklerle çevrili platformun önünde dini ritüel yerine getirildi. İkinci günün akşamı davetliler, tekneyle denize açılarak parti yaptı.

Düğünün son gününde ise damat tekneyle kıyıya getirildi. Burada davullarla karşılanan damat, daha sonra müzik eşliğinde dini nikahın kıyılacağı alana götürüldü.

Plaja kurulan platforma çıkan damat, gelinin gelmesini bekledi. Gelinin bir yakını tarafından platforma getirilmesinin ardından dini nikah kıyıldı.

Katılımcılara, Türk aşçılar tarafından hazırlanan Hindistan’a özgü yemekler ikram edildi.

Düğüne, İngiltere’nin yanı sıra ABD, Kenya, Nijerya, Uganda, Suriye, Hindistan ve Almanya’dan toplam 250 davetli tanıklık etti.

Gelin Ayesha Patel, güzel bir düğünle dünya evine girdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Patel, “Mükemmel bir iş ortaya çıktı. Gelin ve damat olarak bizler İngiltere’den geldik ve 1 dakika bile bile işlerin kötü gideceğinden şüphe etmedik. Kendi evimiz gibi hissettik.” dedi. (AA)