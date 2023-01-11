İBB Meclisi’nde LGBTİ tartışması

İBB Meclisi’nde büyükşehir belediyesinin yayımlandığı derginin kapağındaki gökkuşağı renkleri, LGBTİ tartışmasına neden oldu. AKP’li meclis üyeleri İBB’nin küresel lobinin taşeronu olduğunu ve LGBTİ propagandası yaptığını savundu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “4 tane harfi görünce örgüt, 5 tane rengi bir arada görünce LGBTİ sanıyorlar” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi ocak ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında meclis 2.Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda İBB'nin üç ayda bir yayımladığı “İst” isimli derginin son sayısının kapağından yer alan fotoğraftaki kişinin kıyafetinde bulunan gökkuşağı renkleri nedeniyle LGBTİ tartışması çıktı. Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı AKP'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa konuyla ilgili soru önergesi vererek İBB'nin LGBTİ propagandası yaptığını savundu ve “Kamu kaynaklarıyla küresel lobinin adeta taşeronluğunu yapıp milli kimliğimize, ailemize, değerlerimize ve geleceğimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

“SANATÇILARIN ADINI YAYINLAR MISINIZ?”

Aktaa şu soruları yöneltti:

“LGBTİ ile ilgili İBB yönetimi olarak duruşunuzu, düşüncenizi ve hedeflerinizi açıkça ifade eder misiniz? LGBTİ ile ilgili uluslararası iş birliklerinizi, beraber çalıştığınız STK'ları açıklar mısınız? Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili İBB bünyesinde ayırdığınız bütçe nedir? LGBTİ propagandasıyla ilgili beraber çalıştığınız içerik üreticileri, gazetecileri ve sanatçıların adını yayınlar mısınız?”

“5 RENGİ GÖRÜNCE LGBTİ SANIYORLAR”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Devasa bir operasyonun bir parçası olduğumuzu az önce öğrenmiş bulunuyoruz. Belediye olarak insanların yaşam tarzlarıyla ilgilenmiyoruz. Belediye olarak İstanbul'da yaşayan insanlara hizmet götürmekle mükellefiz. Onun dışında bu kadar kocaman laflar edecek bir şey yok. AKP'de ilginç bir ruh hali var. 4 tane harfi görünce örgüt, 5 tane rengi bir arada görünce LGBTİ sanıyorlar. Meselenin ne örgüt ne LGBTİ ile ne de küresel lobilerle hiçbir ilişkisi yok. Bir fotoğrafta 4 tane renk görünmüş oradan acaba LGBTİ propagandası yapılabilir mi diye bu kadar laf saydılar. Meselenin özü bu” karşılığını verdi.

“RENKLERİN NEYİ İFADE ETTİĞİNİ SİZ DE İYİ BİLİYORSUNUZ”

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da şunları söyledi;

*Söz konusu dergi hafta sonu 13 yaşındaki oğlum tarafından bana teslim edildi. Ücretsiz olarak dağıttığınız, İstanbulluların vergileriyle finanse ettiğiniz dergideki kapaktaki renklerin neyi ifade ettiğini siz de gayet iyi biliyorsunuz.

*Göreve geldiğinizde İBB TV'nin logosunda benzer bir şey yaşanmıştı, daha sonra kopya olduğu için değiştirdiler. İstanbul Kitapçısı’nda satılan kitaplar, bahsi geçen derginin İstanbul'da dağıtımı, Toplumsal Cinsiyet Müdürlüğü adı altında bir müdürlük kurulmasıyla ilgili gelen teklif, İBB'de yapılan anketlerde erkek-kadın dışında, üçüncü bir cinsiyet olarak bir kutucuk eklendi.

*Bilinçli bir politika yürütüldüğü görülüyor. Biz buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Etmemek adında Cumhurbaşkanımız önderliğinde bir anayasa değişikliği çalışması yapılıyor.

*Bu çalışmada da hem başörtüsü hem de toplumumuzun temeli olan kadın ve erkekten oluşan aile müessesini korumak için çalışmalarımız devam edecektir.

İlginizi Çekebilir Gündem 'deprem' olunca İBB Meclisi boş kaldı