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İnce’den TİP Başkanı Erkan Baş’ın çağrısına yanıt

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisine bulunduğu "Gelin Kılıçdaroğlu’na destek isteyin" çağrısına SÖZCÜ TV'den yanıt verdi.

Yayınlanma: 22:16 - 03 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İnce’den TİP Başkanı Erkan Baş’ın çağrısına yanıt

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye açık çağrıda bulunmuş,  “Gelin Kılıçdaroğlu'na destek isteyin. Bu işi ilk turda bitirelim. Bu zaferde sizin de katkınız olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce de Baş’ın bu çağrısına SÖZCÜ TV’de yanıt verdi. İnce, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün bana gel destekle diyor ama 10 gün önce de Muharrem İnce’yi kaale almıyorum demişti. Ben de onu kaale almıyorum.

*Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı. Kaale almadığın bir insanı şimdi neden kaale alıyorsun.

“BAKALIM NE DİYECEK?”

*Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma.

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