Instagram evliyaları, TikTok şeyhleri, YouTube mollaları

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz’dan sosyal medya hocaları için yeni tanımlama... Saymaz, bu kişilerin insanları İslam’dan soğutacak şekilde konuştuklarını savundu. “Müdahale edilmediği için dalga dalga yayılıyorlar” dedi.

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Sosyal medyada son dönemde artan sözde hocaların açıklamalarına SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz da dikkat çekti. Saymaz, “Artık yeni bir dönem başladı ve bu dönemde biz TikTok şeyhleri, İnstagram evliyaları, YouTube mollaları görüyoruz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etme metodunu çoktan terk etmişler. Etkileşime göre bir hikaye anlatımı kovalamaya başladılar” dedi. SÖZCÜ TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika programına katılan Saymaz şöyle konuştu:

MERDİVENALTI TARİKAT!

“Özellikle sosyal medya, Twitter, Youtube, İnstagram ve TikTok'un gündelik hayatımızda çok yoğun bir alan kaplamasıyla beraber daha önce Anadolu'nun Bayburt ilinin x ilçesinin cami hocası birdenbire ülke gündemine seslenir hale geldi. Yahut bir tane merdiven altı tarikatın itibarsız şeyhi birdenbire ülke kamuoyunda adından söz edilir duruma dönüştü.”

Halil Konakçı üzerinden örnek veren Saymaz, “Bunun en önemli figürlerinden biri YouTube şeyhi, Tiktok imamı olan Halil Konakçı.

AKILALMAZ BENZETMELER

İnsanları İslam'dan soğutacak ve uzaklaştıracak ölçüde dini bilgiyi adeta kavga ederek, provoke ederek anlatan, Allah'ın emirlerini anlatmak için değil de sanki kendi özel ihtiraslarını gideren, halkı birbiriyle çatıştırma maksadı güden bir tarz gelişti ve bu oturdu. Müdahale edilmediği için bu provokatif tarz dalga dalga yayılmaya başladı” dedi.

Son zamanlarda gündem olan sözde hocalardan biri TikTok'tan, alafranga tuvaletlerde biriken suda şeytanın yıkandığını öğrendiğini söyleyerek bu tuvaletin kullanılmamasını önerdi. Twitter'daki sözde imam barajlardaki suların azalmasının nedenini şarkılara bağladı. Seyfullah Akyiğit isimli hoca, Hatay depreminde hayatını kaybeden Türklerin bedenlerinin koktuğunu fakat bir Suriyeli'nin mis gibi koktuğunu söyledi. Abdurrahman Büyükkörükçü isimli hoca da düğün davetiyelerinde annenin isminin yer almasını eleştirdi.