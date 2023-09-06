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İşte IŞiD’in kilit isimleri

SÖZCÜ Gazetesi yazarı ve SÖZCÜ TV programcısı İsmail Saymaz tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılan IŞiD'in Türkiye'deki kilit isimlerinin kamp ve eğitim görüntülerine ulaştı.

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