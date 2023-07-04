İYİ Parti’nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
İYİ Parti'de kurultay sonrası yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Eski genel başkan yardımcıları Metin Ergun, Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz yeni yönetimde yer almadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bulunan ek binadaki toplantıda, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
- Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural
- Genel Sekreter Ayfer Yılmaz
- Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
- Mali İşler Başkanı Cem Özdemir
- Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin
- Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok
- Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı
- Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş
- Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı Tolga Akalın
- Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak
- Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu
- Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz
- Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale
- Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı Birol Aydemir
- Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir
- Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay
- Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner
- Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel
- Şehircilik ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu
- Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu