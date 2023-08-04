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İzmir’de orman yangını

İzmir'in Kınık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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İzmir’de orman yangını

İzmir’in Kınık ilçesi Kalemköy Mahallesi’nde saat 17.40’ta orman yangını çıktı.

Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 10 dakikada yapıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

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