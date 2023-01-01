Kaftancıoğlu: Şu evlatların ahı size yeter
Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, dün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında Sinan Ateş’in çocukları Bengisu ve Banuçiçek’in feryat ettiği anlara ilişkin görüntüyü paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Gerçekler karşısında lâl olanlara: Şu evlatların ahı yeter size…” diyerek tepki gösterdi.
Ankara’da silahlı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş hayatını kaybetmiş, arkadaşı Selman Bozkurt da yaralanmıştı.
Dün Bursa'ya getirilen 2 çocuk babası Sinan Ateş’in cenazesi, Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze töreni sırasında babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan çocukları Bengisu ve Banuçiçek'in ‘baba' diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
KAFTANCIOĞLU: ŞU EVLATLARIN AHI YETER SİZE
Cenaze törenine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Ahh! Yeni yıla baba feryatlarıyla giren 2 çocuk daha ‘Gerçekler ortaya çıksın kim incinirse incinsin' Yakınlarını faili meçhul cinayetlerinde kaybeden aileler olarak 2009 yılında söylemiştik. Gerçekler karşısında lâl olanlara: Şu evlatların ahı yeter size…” diyerek tepki gösterdi.
Sinan Ateş'in öldürülmesine sosyal medyadan da tepki yağdı. Cenaze törenine ilişkin görseller paylaşıldı, çok sayıda yorum yapıldı.