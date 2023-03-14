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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 17:57 - 14 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Çağlayancerit ilçesinde saat 17.49’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu duyuruldu. AFAD’da yer alan bilgilere göre, deprem 5.34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD, depremle ilgili yaptığı açıklamada “Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Saat 09.47’de merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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