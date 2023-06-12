Kayseri’de bir garip olay

Bir polis ve bir partili tahsilatçılığa soyundu, 2 kişi ile beraber iş yeri bastı. Bir polis delilleri kararttı. Bir siyasetçi gizlemeye kalktı.

Saygı ÖZTÜRK

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Çağlayan ve MHP İl binasında çalışan Burhan Şahin, arkadaşları olan Oktay Barbaros'un, Cihan Demir'den alacağını tahsil etmek için işyerine gece baskını düzenledi. Baskına, Barbaros'un arkadaşı Burhan Apak da katıldı. Borçlu olduğu öne sürülen Cihan Demir'in işyerinde önce havaya, daha sonra Demir'in içinde bulunduğu otomobile ateş edildi. Silah sesini duyan devriye polisi olay yerine geldi. 27 Aralık 2022'de yaşanan baskında sıkılan mermilerin çekirdeklerini olay yerine gelen polis tarafından toplandı. Demir'in Beştepeler Parkı'ndaki kafesine giden 4 kişi hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs, gece vakti silahla nitelikli yağma iddiasıyla Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Olay yerine sonradan gelen polis memuru Cumali Canpolat da alacaklı Barbaros ve diğer şüphelilerin ateş etmesi sonucu olay yerinde bulunan boş mermi kovanlarını toplayıp gizlemekle suçlandı. Canpolat 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer polis memuru İsa Çağlayan, MHP çalışanı Burhan Şahin, alacaklı Oktay Barbaros ve arkadaşı Burhan Apak ise silahlı yağmaya ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar.

‘RİCA' İLE YAYIMLANMADI

Olayın ilginç tarafı ise üst düzey bir siyasetçinin yemekte bir araya geldiği yerel gazete sahiplerinden haberin yayınlanmaması için ‘Rica'da bulunulduğu iddiası. Ancak o yemekte bulunan bir gazete sahibi, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, “Bu konuyu ben ilk kez duydum. Yemekte böyle bir konu hiç konuşulmadı ve bizden yayımlanmaması için ricada da bulunulmadı” dedi.