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Kemal Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak isteniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan dava açıldı. Kılıçdaroğlu'nun ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi.

Yayınlanma: 14:34 - 14 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kemal Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 yıl önce Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’a yönelik sözleri nedeniyle “Kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açıldı…

Milletvekili olarak seçimlere katılmadığı için dokunulmazlığı kaldırılan Kemal Kılıçdaroğlu’na, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “sanık” sıfatıyla tebligat gönderilerek duruşmaya katılması için çağrı yapıldı.

SİYASİ YASAK İSTENİLİYOR

İlk duruşma, 7 Mart 2024’te görülecek. Ancak Kılıçdaroğlu’nun ifadesinin alınması için Ankara’ya talimat yazıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi. (DHA)

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