Kılıçdaroğlu’ndan art arda tepki: Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine sadece bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 410 milyar TL ödeneceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Yani KKM saçmalığı olmasa tüm mallarda ÖTV'yi sıfırlamak mümkün olabilirdi. Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda iktidara tepki gösterdi.

“SARAY DEVLETİ BİR AVUÇ VARSILA ÇALIŞIYOR”

Kılıçdaroğlu mesajında “Bu yıl sadece Temmuz ve Ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödenecek” bilgisini verdi.

Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) sadece 2 ayda ödenen miktarın Ocak-Temmuz döneminde devletin tahsil ettiği tüm ÖTV gelirleri toplamından (408 milyar TL) fazla olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Yani KKM saçmalığı olmasa tüm mallarda ÖTV’yi sıfırlamak mümkün olabilirdi. Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

İKTİDARA GEMİYE BASKIN SORUSU

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı diğer paylaşımda, “Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık” dedi.

“17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Saray devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için ‘deprem vergisi’ olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?” mesajını paylaştı.

*Varsıl malı mülkü, parası çok olan, varlıklı, zengin anlamına geliyor.

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