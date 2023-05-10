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Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımları SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim" dedi.

Yayınlanma: 23:05 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

“HALİL İBRAHİM SOFRAMIZ ONA HEP AÇIK”

*Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

*Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

*Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır.

*Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden…

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