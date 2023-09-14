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Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in adaylığıyla ilgili açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığıyla ilgili açıklama yaptı.

Yayınlanma: 12:35 - 14 Eylül 2023 Güncellenme:
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CHP’de değişim rüzgarları hızlı esiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yarın genel başkanlığa adaylığını açıklayacak. Eğitim-İş ziyareti sonrası bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in adaylığıyla ilgili şunları söyledi:

“Gayet güzel arkadaşlar. CHP diğer partiler gibi değildir. CHP’de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Kurultaylarda çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız adaylığını ilan edecek. Bana mektup yazmış.”

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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